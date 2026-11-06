(ANSA) - ROMA, 06 NOV - Due allarmi bomba sono scattati stamattina per voli da o per Roma. Uno ha interessato un Ryanair che è atterrato a Lisbona alle 8. L'allerta è stata ricevuta dalla polizia di Pubblica Sicurezza tramite una telefonata di un agente delle forze dell'ordine, la cui identità è stata verificata da membri della Polizia Giudiziaria. L'altro, della compagnia Wizzair è partito da Praga e sarebbe dovuto atterrare a Roma alle 11. L'allarme è scattato con una chiamata anonima a Praga e il volo è stato deviato a Venezia dove sono ancora in corso le bonifiche. (ANSA).