(ANSA) - ROMA, 25 GEN - Crediti vecchi, scaduti da più di 5 anni che restano come scorie nei bilanci delle banche di minori dimensioni, difficili da recuperare e da cedere. Per indurre questi istituti a liberarsene sono scattate, a inizio anno, le nuove regole della Bce e della Banca d'Italia. La stretta, assicurano a Francoforte e Roma, sarà comunque graduale e lascerà visto che il sostanziale allineamento delle norme per le piccole (dette less significant), sorvegliate direttamente da Banca d'Italia e quelle maggiori (significant vigilate dalla Bce) si completerà solo a fine 2028 e nei primi 12 mesi la vigilanza non terrà conto di eventuali disallineamenti. (ANSA).