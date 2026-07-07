(ANSA) - NAPOLI, 07 LUG - Quella di oggi "è una conferenza stampa sperimentale". Lo ha detto il procuratore di Napoli Nicola Gratteri all'inizio dell'incontro con i giornalisti indetto dopo un'operazione della Dia di Napoli, coordinata dalla Dda, in relazione alla nuove norme del Csm riguardanti la comunicazione con la stampa. "L'informazione è un servizio, e la gente - ha spiegato - ha il diritto di sapere se quella persona che incontra al bar o quella con la quale è andata a cena è coinvolta in una indagine. Da un pò c'è una visione restrittiva dell'informazione. Avrei dovuto dire qualcosa in più rispetto ai fatti, qual è il livello, come si è giunti agli arresti di stanotte, ma come avete visto il direttore della Dia ha avuto difficoltà, per la paura, per il terrore di violare le disposizioni del Csm". (ANSA).