(ANSA) - IL CAIRO, 17 AGO - Tre corpi non identificati sono stati trovati su una spiaggia nella regione di Tajoura, in Libia, vicino al complesso turistico di Awda Al-Hayat. Lo riporta l'amministrazione generale per la sicurezza costiera con una nota pubblicata sul suo sito web. Ricevuta la segnalazione, l'amministrazione si è attivata con la sua unità di soccorso e intervento rapido, coordinandosi con il Centro Medico di Emergenza e la locale stazione di polizia. Secondo le prime indagini della direzione generale per la sicurezza costiera, i corpi appartenevano a migranti irregolari, non è stata però specificata la loro identità né la nazionalità. (ANSA).