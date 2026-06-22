VERONA. È decollato il primo volo diretto tra Verona e Casablanca operato da Royal Air Maroc. Il nuovo collegamento, inaugurato il 21 giugno, sarà attivo con tre frequenze settimanali, il mercoledì, il venerdì e la domenica. L'apertura della rotta rafforza la presenza della compagnia aerea marocchina in Italia, che diventa così servita da otto aeroporti: Napoli, Catania, Roma, Milano, Bologna, Torino, Venezia e Verona.

La nuova linea è stata progettata per rispondere alle esigenze di mobilità del Nord-Est italiano, compreso il Trentino-Alto Adige, area caratterizzata da una forte presenza di comunità marocchine e africane, oltre che da un tessuto economico particolarmente dinamico. Il collegamento punta a sostenere sia il traffico turistico sia quello d'affari, favorendo gli scambi tra Italia e Marocco e facilitando l'accesso alle numerose destinazioni raggiungibili attraverso l'hub di Casablanca.

I voli saranno operati con aeromobili Boeing 737-800 dotati di 12 posti in classe business e 147 in classe economica. Il volo AT890 partirà da Casablanca alle 13.10 con arrivo a Verona alle 17.20, mentre il volo AT891 decollerà da Veronaalle 18.20 per atterrare in Marocco alle 20.30. Secondo Walid El Khassal, direttore regionale di Royal Air Maroc per l'Italia, il nuovo collegamento consentirà ai passeggeri del Nord-Est di raggiungere più facilmente il network internazionale della compagnia, che collega l'Africa con le Americhe, il Medio Oriente e l'Asia.

L'inaugurazione si inserisce nel piano di crescita globale del vettore in vista della Coppa del Mondo FIFA 2030, che sarà ospitata anche dal Marocco. Entro il 2030 la compagnia punta a portare la propria flotta a 130 aeromobili e ad aprire circa 40 nuove rotte. Lo sviluppo sarà accompagnato dal nuovo Terminal 3 di Casablanca, destinato esclusivamente a Royal Air Maroc, che dovrebbe aumentare la capacità dell'aeroporto da 15 a 35 milioni di passeggeri all'anno, consolidando il ruolo del Marocco come piattaforma di collegamento tra Europa, Africa e Americhe.