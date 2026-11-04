(ANSA) - ROMA, 04 NOV - E' in arrivo una nuova perturbazione che porterà pioggia, vento e mare mosso a partire dal Piemonte e Isole Maggiori per poi espandersi sul resto dell'Italia entro sabato. Sono queste in estrema sintesi le previsioni secondo Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. Oggi, in compenso, il tempo sarà variabile ma asciutto con temperature in linea con le medie del periodo. "Sull'arco alpino occidentale - afferma Tedici - sono previste deboli nevicate oltre i 1400-1500 metri di quota". Domani piogge a carattere sparso interesseranno la Sardegna orientale e la Sicilia. Fenomeni deboli o localmente moderati bagneranno anche Piemonte e Valle d'Aosta. I venti, dai quadranti meridionali, soffieranno con raffiche tra 40 e 50 km/h sui canali marittimi e sul Mar Ligure e il mare sarà molto mosso. Ombrelli aperti anche durante il weekend. Venerdì le precipitazioni sparse interesseranno Liguria, Piemonte e Sicilia mentre piovaschi isolati colpiranno la fascia tirrenica centro-meridionale. Sabato precipitazioni a carattere di rovescio sono attese su Toscana mentre deboli piovaschi interesseranno Umbria, Lazio ed Emilia-Romagna. Residue piogge, infine, tra Campania e Calabria. Da Domenica il meteo migliorerà portando ampi spazi soleggiati su tutta la Penisola e temperature stabili nelle medie autunnali. Nel dettaglio: - Mercoledì 4. Al Nord: nubi sul Nord-Ovest e deboli nevicate sulle Alpi occidentali oltre i 1400-1500 metri. Residui addensamenti sulla Romagna. Al Centro: cieli sereni o poco nuvolosi. Sud ed Isole: ampi spazi soleggiati. - Giovedì 5. Al Nord: nubi compatte con piogge sparse tra Piemonte e Valle d'Aosta; Nord-Est asciutto e soleggiato. Al Centro: cieli poco nuvolosi. Sud ed Isole: piogge sulla Sardegna orientale e sulla Sicilia centro-orientale; asciutto il settore peninsulare; venti meridionali con raffiche fino a 40-50 km/h e mari molto mossi. - Venerdì 6. Al Nord: piogge sparse su Liguria e Piemonte; Nord-Est nuvoloso ma asciutto. Al Centro: nubi in aumento. Sud ed Isole: precipitazioni a carattere sparso sulla Sicilia ionica; nuvolosità irregolare altrove; venti con raffiche fino a 30-40 km/h e mari mossi. Sabato 7. Al Nord: precipitazioni deboli sull'Emilia-Romagna. Al Centro: rovesci sulla Toscana; piovaschi su Umbria e interno laziale. Al Sud ed Isole: deboli fenomeni su Campania e Calabria; schiarite sulle Isole Maggiori. Tendenza: domenica 8 novembre generale miglioramento. (ANSA).