(ANSA) - ROMA, 05 GIU - Nuova perdita di aria sulla Stazione Spaziale Internazionale e "per estrema precauzione, la Nasa ha ordinato a tutti e quattro i membri dell'equipaggio SpaceX Crew-12 e all'astronauta della Nasa Chris Williams di assumere una posizione di sicurezza elevata all'interno della navetta Dragon durante le riparazioni": lo rende noto il portavoce della Nasa, Bethany Stevens, A dettare la misura precauzionale del trasferimento degli astronauti nelle navette, prevista dal protocollo in casi come questo, è stata la perdita d'aria già rilevata già nei giorni scorsi sul segmento russo della Iss, nel tunnel PrK vicino al modulo Zvezda. (ANSA).