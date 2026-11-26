(ANSA) - VENEGONO SUPERIORE, 26 NOV - Una nuova stagione di evoluzioni per le Frecce Tricolori, che con l'M-346 di Leonardo raccoglieranno l'eredità dello storico MB-339 dopo oltre quarant'anni di onorato servizio. Il nuovo velivolo, con una speciale livrea disegnata da Pininfarina, introduce prestazioni e capacità di manovra più elevate, oltre a una sofisticazione tecnologica pensata per accrescere la spettacolarità delle esibizioni. "Per le Frecce Tricolori, quel momento ha il profilo di un nuovo aereo: l'M-346, il velivolo che raccoglierà l'eredità dello storico MB-339 e accompagnerà la Pattuglia Acrobatica Nazionale verso una nuova stagione di evoluzioni, emozioni e successi nei cieli", ha dichiarato Lorenzo Mariani, amministratore delegato di Leonardo, intervenendo al roll-out dell'M-346 PAN. "È molto più di un cambio di velivolo. È l'inizio di un nuovo capitolo nella storia di uno dei simboli dell'Italia nel mondo", ha aggiunto Mariani. La nuova configurazione, ha spiegato, coniuga tradizione e innovazione e proietta la Pattuglia Acrobatica Nazionale "verso una nuova era di successi, dentro e fuori i confini nazionali". Per Leonardo, la scelta dell'Aeronautica Militare rappresenta anche un riconoscimento del patrimonio tecnologico e industriale italiano. "Non è un caso che l'Aeronautica Militare abbia scelto nuovamente un velivolo sviluppato e costruito in Italia per accompagnare le Frecce Tricolori nel loro futuro", ha concluso Mariani. (ANSA).