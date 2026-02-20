(ANSA) - ROMA, 20 FEB - Bufera sul concorso per notai del novembre del 2024: in un documento, comparso per pochi minuti ieri sul sito del Consiglio nazionale del Notariato, e poi rimosso, compaiono appunti vicino ai nomi dei candidati che hanno superato la prova scritta, come "carina", "graziato", "fenomeno". E che a breve dovrebbero affrontare l'esame orale per l'abilitazione alla professione. Lo 'screenshot' del testo, però, prontamente è stato diffuso e sta continuando a girare sui social network. Con commenti di sdegno sì, ma pure con l'annuncio di ricorsi. Fra le frasi che si leggono nel documento ci sono pure alcuni riferimenti a figure sacre associate ai nominativi degli aspiranti notai, come san Mattia Apostolo, san Pancrazio e san Filippo Neri. (ANSA).