(ANSA) - NAPOLI, 28 NOV - "Le sentenze vanno eseguite e quindi una sentenza del Consiglio di Stato definitiva va attuata. Confido molto nella sensibilità della stessa magistratura associata affinché vi sia, non certo una rinuncia a quello che è un diritto acquisito secondo una sentenza, ma nella attuazione di questa sentenza. Visto il momento di grave sacrificio un po' per tutti in Italia, può e deve essere, secondo me proprio in ragione di opportunità e di sensibilità, magari differito o rateizzato o spalmato. Io credo che la magistratura per prima si assocerà a questo invito alla sensibilità e all'opportunità". Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, a margine del congresso dell'Anm a Napoli. (ANSA).