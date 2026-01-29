(ANSA) - ROMA, 29 GEN - Non solo Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna. A insidiare gli ascolti di Sanremo potrebbe essere anche la Champions League, con il ritorno dei playoff, in programma il 24 e 25 febbraio - in coincidenza con la prima e la seconda serata del festival di Carlo Conti - che vedranno in campo Inter, Juventus e Atalanta. Se è escluso un derby italiano, perché le nostre tre squadre sono tutte teste di serie, la concorrenza del grande calcio, in onda su Sky, potrebbe pesare sui risultati dell'evento tv per eccellenza, che nel 2025 ha battuto tutti i record di ascolti e introiti pubblicitari. Dopo aver ceduto il passo alle Olimpiadi di Milano-Cortina, spostandosi alla fine di febbraio - quando il bacino di ascolti complessivo tende a ridursi - il festival ora dovrà vedersela con i match europei delle due squadre italiane più amate e di un club in crescita come l'Atalanta (in attesa di conoscere stasera il destino della Roma in Europa League). Sul fronte Mediaset, come da tradizione durante la settimana del festival Rete4 dovrebbe confermare tutti gli appuntamenti con l'informazione, Italia 1 mandare in onda le inchieste delle Iene, mentre Canale 5 dovrebbe sospensere il sabato sera C'è posta per te, per non sprecare il gioiello della programmazione. Ci sarà invece La Ruota della Fortuna, che viaggia su un'eccellente media di 5 milioni di spettatori, presidiando un access prime time 'allargato' che ormai si spinge a ridosso delle 22 ed è destinato perciò a sovrapporsi abbondantemente alla prima ora delle serate del festival. "Non sarà una tragedia se faremo qualche punto in meno", ha detto Conti, di fatto in gara con se stesso, consapevole di avere stavolta di fronte un "competitor molto forte". Del resto, ha scherzato, "Scotti l'ho già avuto come ospite lo scorso anno". (ANSA).