DESENZANO DEL GARDA. È morto in ospedale il ragazzo di 16 anni soccorso nel tardo pomeriggio di ieri, 2 maggio, nel lago di Garda, dopo essersi tuffato da un pedalò senza più riemergere. Il giovane era stato recuperato dal fondale da alcuni amici, che lo hanno riportato a bordo prima dell’arrivo dei soccorsi.



Sul posto è intervenuta la Guardia costiera con due mezzi navali. Il personale sanitario del 118 ha avviato immediatamente le manovre di rianimazione, proseguite durante il trasferimento agli Spedali Civili di Brescia, dove il ragazzo è arrivato in condizioni gravissime. Nonostante gli sforzi dei medici, è deceduto.



L’allarme era stato lanciato dallo stesso gruppo di amici, partiti dalla spiaggia del Desenzanino. Il 16enne si era immerso nelle acque del lago senza riemergere, facendo scattare la richiesta di aiuto e le operazioni di ricerca, concluse con il ritrovamento sul fondale.



Sono in corso gli accertamenti da parte della Guardia costiera, della Polizia di Stato e dei carabinieri per ricostruire con precisione quanto accaduto.