(ANSA) - TERAMO, 27 OTT - Tre operai stanno protestando da questa mattina alle 8 sulla sommità di un'impalcatura di un cantiere a Torricella Sicura, in provincia di Teramo. Minacciano di buttarsi da un'altezza di circa 10 metri lamentando il mancato pagamento da una ditta che sta effettuando i lavori in regime di subappalto. Sul posto si trovano vigili del fuoco e sanitari del 118, carabinieri e polizia. Con i tre, di nazionalità non italiana, sta trattando un negoziatore dei carabinieri. (ANSA).