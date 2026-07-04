(ANSA) - SALERNO, 04 LUG - Un drone sospetto che sorvolava la zona orientale, motorini con marmitte modificate, assembramenti di giovani e perfino un ragazzo che si era lanciato con uno skate da un'ambulanza sulla quale si era arrampicato. Sono alcuni degli episodi riscontrati e sanzionati dal Nucleo Operativo Sicurezza, il reparto speciale della Polizia municipale voluto dal sindaco Vincenzo De Luca nell'ambito della linea dura sul fronte dei controlli in città. "Non c'è più un campo libero per chi vuole fare il delinquente", ha detto ieri il primo cittadino nella consueta diretta del venerdì, nel corso della quale ha mostrato anche una carrellata di video, etichettando i protagonisti degli episodi come "cafoni", "imbecilli" o "delinquenti". Episodi finiti sotto la lente d'ingrandimento del Nos che, tra il 29 giugno e il 2 luglio, ha svolto una serie di servizi straordinari. Attività che vanno dalla sicurezza stradale (15 sanzioni ai motocicli) al contrasto dell'inquinamento acustico (5 multe per scarichi non conformi o modificati). In via Torretta e Piazza San Francesco, inoltre, identificati 54 giovani coinvolti in assembramenti e sono state sanzionate persone in stato di ubriachezza. Un cittadino extracomunitario è stato espulso, mentre sono state denunciate due persone, sorprese con un drone sospetto in via Monticelli. Identificato e denunciato anche il giovane che, dopo essere salito su di un'ambulanza in piazza Amendola, si è lanciato con lo skate. "La cosa curiosa è che siamo di fronte la Questura e la Prefettura, di notte, in una piazza totalmente sguarnita - ha commentato De Luca -. Non è possibile e non va bene. Ho cercato il ministro Piantedosi, gli parlerò la prossima settimana per chiedergli interventi legislativi per tutelare la vita dei cittadini". Nei giorni scorsi il sindaco sceriffo si era presentato con una ruspa in un'area abbandonata, diventata piazza di spaccio: "Qui faremo un bellissimo parco giochi, riprendiamoci la città". (ANSA).