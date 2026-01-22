(ANSA) - NEW YORK, 22 GEN - Le due nomination agli Oscar 2026 ottenute oggi da Emma Stone - miglior film come produttrice e miglior attrice protagonista per Bugonia - hanno infranto diversi record dell'Academy. A 37 anni, Stone è diventata la seconda persona più giovane — e la donna più giovane in assoluto — nella storia degli Oscar a raggiungere quota sette nomination. Solo Walt Disney era più giovane quando arrivò a questo traguardo nel 1936, a soli 34 anni, mentre il record femminile era finora detenuto da Meryl Streep, che aveva 38 anni quando ricevette la sua settima nomination nel 1988. Emma Stone è inoltre diventata la prima donna a ottenere, per due volte, una doppia candidatura come produttrice e attrice per lo stesso film. La prima in assoluto era stata Frances McDormand con Nomadland nel 2021. Emma l'aveva seguita con le doppie nomination per Povere Creature nel 2023. Nella categoria della migliore attrice, Stone è in corsa con Jessie Buckley (Hamnet), Rose Byrne (If I Had Legs I'd Kick You), Kate Hudson (Song Sung Blue) e Renate Reinsve (Sentimental Value). Bugonia gareggia nella top ten del miglior film con F1, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, Una Battaglia Dopo l'Altra, L'Agente Segreto, Sentimental Value e Sinners. (ANSA).