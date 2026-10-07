(ANSA) - ROMA, 07 OTT - Il Nobel per la Chimica 2026 è assegnato al francese Henri Kagan e al giapponese Kenso Soari per la scoperta dell'effetto non lineare dell'autocatalisi nella sintesi organica. "Henri Kagan e Kenso Soai hanno fornito una soluzione a un mistero chimico vecchio di oltre un secolo", ha detto il presidente del Comitato Nobel per la Chimica Heiner Linke. Il mistero è quello della specularità delle molecole, solo alcune delle quali hanno due varianti, una speculare all'altra, proprio come le mani. Questo fenomeno, chiamato chiralità, è comune negli aminoacidi. Altre molecole, però, non hanno una loro immagine speculare e questo è stato per molto tempo un rompicapo per i chimici. Kagan e a Soai sono riusciti per primi a controllare reazioni chimiche nelle molecole non speculari, chiamate 'omochirali' e in questo modo hanno aperto la strada a nuove tecnologie importanti soprattutto per la produzione di farmaci. (ANSA).