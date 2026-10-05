(ANSA) - ROMA, 05 OTT - I vincitori del Nobel per la Medicina 2026 sono Karl Delsseroth, Peter Hegemann e Georg Nagel: hanno gettato le base dell'optogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule. L'americano Deisseroth e i tedeschi Hegemann e Nagel hanno vinto congiuntamente "per le loro scoperte relative ai canali ionici attivati dalla luce e all'optogenetica", si legge nella motivazione del premio. In particolare le loro ricerche hanno gettato le basi per controllare i segnali nervosi con la luce. Le loro scoperte e i loro esperimento hanno reso possibile studiare il cervello con un grandissimo dettaglio, fino a poter accendere o spegnere l'attività di singole cellule nervose in un cervello vivente. Questo metodo viene ora utilizzato in laboratori di tutto il mondo per capire in che modo il cervello organizza emozioni e ricordi Hegemann e Nagel hanno aperto la strada a queste ricerche con la scoperta della proteina chiama canalrodopsina che, se viene introdotta nelle cellule, le rende sensibili alla luce. In seguito l'americano Deisseroth ha trasferito il gene della canalrodopsina nelle cellule nervose di ratti e, illuminandole con luce blu, è riuscito a far partire un segnale nervoso. In altri esperimenti questo speciale interruttore dalla luce ha permesso di controllare le cellule nervose nel cervello di topi vivi. (ANSA).