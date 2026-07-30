(ANSA) - VENAUS, 30 LUG - "È vietato solo il campeggio. Possiamo mangiare, stare in piedi, seduti, sdraiati. Ma è meglio non mettere le tende. Poi vedremo nelle prossime ore". Così i No Tav - alcune decine - dal presidio di Venaus, dove la Digos ha notificato l'ordinanza del prefetto di Torino, Donato Cafagna, che vieta il campeggio nel territorio comunale da oggi fino a lunedì mattina. Analoghi provvedimenti lo hanno vietato a Susa e Bussoleno, in occasione del presidio previsto da oggi a sabato prossimo. Alcune camionette dei reparti antisommossa hanno lasciato intanto l'area. (ANSA).