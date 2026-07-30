(ANSA) - SUSA, 30 LUG - Le iniziative continueranno, non possiamo dare un programma preciso, perché le situazioni intorno a questa iniziativa del campeggio della Piana sono cambiate. Stasera c'è comunque una proiezione per chi volesse aggiungersi a Venaus". Così un portavoce degli attivisti che partecipano al presidio No Tav di Venaus, in Valle di Susa, dove un'ordinanza del prefetto ha vietato il campeggio, dopo il divieto a Susa e a Bussoleno. "Quindi - ha aggiunto - il campeggio è lì, non c'è nessuna oscura regia dietro, ma collettivamente le persone che si trovano in questo momento a Venaus hanno deciso di continuare con le iniziative previste, almeno per oggi. Poi andremo avanti, giorno per giorno, a seconda di come si modificheranno le condizioni intorno a noi. Sicuramente l'attenzione da parte delle forze dell'ordine è alta". Inoltre "abbiamo già contattato più volte le persone solidali, le persone No Tav della Val di Susa, gli amici e le amiche che ci seguono da altre città per tenere alta l'attenzione, invitandoli, se possono, a venire, perché appunto il dispiegamento di forze è ingente e non escludiamo nessuna opzione". (ANSA).