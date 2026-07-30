(ANSA) - SUSA, 30 LUG - "La prefettura di Torino fa le veci della politica e emette un'ordinanza". Così un comunicato letto dai No Tav durante una conferenza stampa a Susa, convocata dopo le ordinanze del prefetto di Torino che hanno vietato il campeggio del movimento previsto da oggi a sabato. "Il campeggio della Piana, previsto dal 30 luglio al 2 agosto, non si deve fare nei comuni di Susa e Bussoleno. All'ultimo, si sono resi conto che mancava anche Venaus e, poiché 'troppo evocativo' a detta della polizia, hanno provveduto ad aggiungere Venaus nella lista dei comuni interdetti". A questo proposito "ci esprimiamo a favore del nuovo reato di Evocatività, speriamo venga inserito nel prossimo decreto sicurezza". Inoltre "non è la prima volta che si proclamano zone rosse, ma la prima volta che fisicamente viene schierata la celere al di fuori dei presidi per impedire di campeggiare, sostare o muoversi liberamente". "Chiediamo ai politicanti - aggiungono - del governo e delle opposizioni continuare a fare quello che stanno facendo, sempre più sarà evidente l'inutilità e infamitá che li accompagna, a favore dei soldi di pochi contro gli interessi dei molti". (ANSA).