(ANSA) - ABIDJAN, 29 AGO - Il regime militare del Niger, con l'aiuto del suo partner russo, ha riconquistato un'importante base militare nella capitale, Niamey, che era stata occupata dai ribelli. "La guardia presidenziale ha ripreso il controllo della base aerea con l'assistenza russa. Ci sono diversi morti tra i ribelli", ha indicato una fonte diplomatica a Niamey. La base, la cui riconquista è stata confermata da due fonti di sicurezza, era stata assediata stamattina. La Guardia presidenziale del Niger aveva respinto degli "insorti provenienti dalle forze armate" che avevano tentato di "entrare nel palazzo della presidenza". Forti sparatorie sono state udite in diversi quartieri della capitale nigerina, in particolare nel centro della città, vicino alla presidenza, ma anche nella zona dell'aeroporto. Il segnale della tv nazionale è rimasto interrotto per poco più di un'ora, prima di tornare intorno alle 10.00 locali. (ANSA).