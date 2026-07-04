(ANSA) - MANAGUA, 04 LUG - Il governo del Nicaragua ha annunciato il rilascio del vescovo emerito di Estelí, Juan Abelardo Mata, poche ore dopo la richiesta degli Stati Uniti di una sua liberazione "immediata e incondizionata". In una nota, il ministero dell'Interno ha riferito che il prelato ottantenne è stato ricondotto nella propria abitazione "in perfette condizioni" al termine di un'indagine sull'origine dei suoi beni e su presunti legami familiari ritenuti incompatibili con il suo stato sacerdotale. Le autorità sandiniste sostengono inoltre che Mata abbia riconosciuto di essere stato trattato "con rispetto". Organizzazioni per i diritti umani e fonti della Chiesa continuano però a definire arbitraria la sua detenzione e denunciano un nuovo episodio della repressione contro la Chiesa cattolica da parte del governo di Daniel Ortega e Rosario Murillo. Il vescovo non ha finora rilasciato dichiarazioni pubbliche dopo il suo rientro a casa. (ANSA).