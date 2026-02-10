(ANSA) - BRUXELLES, 10 FEB - La startup italiana newcleo e il Consorzio europeo Eagles - di cui fanno parte Ansaldo Nucleare ed Enea per l'Italia, Raten per la Romania e Sck Cen per il Belgio - hanno firmato un accordo di collaborazione per la realizzazione di Leandrea, un prototipo di reattore nucleare che sarà sviluppato entro il 2034 presso l'istituto di ricerca belga Sck Cen. L'intesa è stata siglata a Bruxellesnel corso della conferenza 'Taking the Lead', dedicato al progetto Eagles-300 - mini reattore veloce raffreddato a piombo che sarà sviluppato in Europa entro il 2039 - alla presenza del ministro dell'Energia belga, Mathieu Bihet. (ANSA).