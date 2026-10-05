(ANSA) - NEW YORK, 05 OTT - 'Trick-or-Streets' torna a New York per la quinta edizione e quest'anno si preannuncia come un evento storico. Nei giorni precedenti la festa di Halloween, con il clou dei festeggiamenti il 31 ottobre, la città chiuderà al traffico un numero record di 160 strade e piazze in tutte e cinque le municipalità, per consentire a grandi e piccoli di godersi una delle feste più amate. Tra le iniziative previste, 'Trick or Treating' con la distribuzione gratuita di 75 mila caramelle da parte del Dipartimento dei Trasporti di New York, trucco facciale, spettacoli dal vivo e musica, giochi e spettacoli interattivi, arte, artigianato e altre attività per tutta la famiglia. Secondo l'amministrazione comunale, 'Trick-or-Streets' è stata pensata per aumentare lo spazio dedicato ai pedoni durante e nei giorni che precedono Halloween, storicamente una delle notti più trafficate dell'anno per le strade della Grande Mela. Tra le novità di quest'anno, è la collaborazione del Dipartimento dei Trasporti con la Municipal Art Society of New York per offrire tour guidati a piedi gratuiti in tutti i quartieri partecipanti all'iniziativa per mettere in risalto la storia, l'architettura e gli spazi pubblici dei diversi quartieri della città. Lo stesso dipartimento collaborerà anche con Street Lab (organizzazione non-profit che si occupa di trasformare temporaneamente le strade e gli spazi pubblici della città in aree pedonali destinate all'apprendimento, al gioco e alla cultura) e le scuole pubbliche per portare giochi a tema Halloween, attività creative e altri programmi a misura di bambino in alcuni istituti selezionati in tutta la città. Il 24 e 25 ottobre, inoltre, Governors Island sarà invasa da oltre 10 mila zucche di diverse misure per il festival 'Pumpkin Point' ed i visitatori potranno portarsi a casa una zucca a loro scelta gratuitamente. La tradizionale parata di Halloween, invece, si svolgerà il 31 ottobre nel West Village di Manhattan e il tema sarà 'Body & Soul/Year of the Horse', incentrato sul legame tra il corpo fisico e lo spirito, con una speciale apertura affidata a un grande fantoccio a forma di cavallo di fuoco. (ANSA).