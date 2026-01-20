(ANSA) - NEW YORK, 20 GEN - Netflix rivede la sua offerta per Warner Bros rendendola interamente in contanti. Il consiglio di amministrazione di Warner l'ha approvata all'unanimità: l'offerta vale 27,75 dollari per ogni azione Warner. La transazione rivista "ci spinge più vicino" all'unione delle due società, ha detto l'amministratore delegato di Warner David Zaslav. "Il consiglio di amministrazione di Warner continua a sostenere e a raccomandare la nostra transazione", ha osservato il co-amministratore delegato di Netflix, Ted Sarandos. (ANSA).