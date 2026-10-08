(ANSA) - ROMA, 08 OTT - Netflix ha ordinato ufficialmente un nuovo prequel di Bridgerton incentrato sulla giovinezza di Lady Violet e sulla sua grande storia d'amore con il visconte Edmund Bridgerton. L'annuncio ufficiale da parte di Netflix e Shondaland è arrivato oggi, 8 ottobre. Come "Queen Charlotte" del 2023, la nuova serie si concentrerà sulla giovinezza di un personaggio della serie principale, in questo caso Lady Violet Bridgerton, la matriarca della famiglia. Lord Edmund Bridgerton, stando ai romanzi, morì giovane a seguito di una reazione allergica per una puntura d'ape. La miniserie esplorerà i primi anni di vita di Violet (nata Ledger) e racconterà le origini della sua celebre e romantica relazione con il compianto visconte Edmund. Seguirà lo stesso modello di rilascio già sperimentato con successo per il precedente spinoff La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton. Al momento non c'è ancora un titolo definitivo e il cast non è stato annunciato. Nella serie principale il ruolo di Violet è interpretato da Ruth Gemmell, mentre una sua versione più giovane era già apparsa proprio in Queen Charlotte, interpretata da Connie Jenkins-Greig. Bridgerton è stato un successo duraturo per Netflix sin dal suo debutto nel 2020. La quinta stagione della serie principale, incentrata su Francesca Bridgerton (Hannah Dodd) e Michaela Stirling (Masali Baduza), è attualmente in produzione. Netflix ha rinnovato Bridgerton, basata sui romanzi di Julia Quinn, fino a una sesta stagione. (ANSA).