(ANSA) - TEL AVIV, 19 OTT - "In conversazione con il mio amico, il presidente Trump, dopo che ha annunciato il suo sostegno alla mia candidatura alle elezioni. Insieme elimineremo per sempre la minaccia iraniana!". Lo scrive su X il premier Benyamin Netanyahu pubblicando un video della telefonata. Nella registrazione della telefonata, da lui stesso diffusa, si sente Netanyahu ringraziare Trump per il sostegno pubblico dimostratogli in vista delle elezioni, affermando: "Sei stato un leader straordinario del mondo libero, dell'America, e di gran lunga il miglior amico che Israele abbia mai avuto e che mai avrà alla Casa Bianca". Trump ha risposto: "L'ho redatta io stesso (la dichiarazione di sostegno), non è qualcosa che qualcun altro ha scritto, l'ho redatta io". Trump ha aggiunto: "Ti hanno trattato ingiustamente. Sei un combattente, lo dimostreremo presto. Penso che vincerai, sei l'uomo che voglio al mio fianco, Bibi". La telefonata si è svolta ieri in una delle basi dell'Aeronautica Militare. (ANSA).