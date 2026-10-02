(ANSA) - TEL AVIV, 02 OTT - "Con il passare del tempo, il quadro diventa più chiaro: l'attentatore ha subito un processo di radicalizzazione islamista. L'intento era di far schiantare l'aereo con i suoi passeggeri. Stiamo verificando nell'ambito delle indagini se sia stato mandato da qualcuno, e chiunque lo abbia mandato pagherà un prezzo molto alto". Lo dichiara il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu in un video diffuso dal suo ufficio. Ieri il copilota omanita che ha aggredito il comandante è stato trasferito a Dubai. Ciò consente agli investigatori israeliani una maggiore collaborazione nelle indagini, dati i buoni rapporti con gli Emirati. (ANSA).