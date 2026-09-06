(ANSA) - GERUSALEMME, 06 SET - Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu ha ordinato l'evacuazione di insediamenti di coloni in Cisgiordania. Lo ha affermato oggi il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich. "Per quanto ne so, Netanyahu ha dato istruzione di evacuare" alcuni avamposti, ha dichiarato durante un convegno a Gerusalemme senza fare nomi, aggiungendo di "non gradire tale disposizione". Si tratta spesso di insediamenti composti da poche roulotte o strutture prefabbricate, costruiti senza l'avallo del governo israeliano. (ANSA).