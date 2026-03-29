(ANSA) - GERUSALEMME, 29 MAR - Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha dichiarato di aver ordinato all'esercito di "ampliare ulteriormente" una zona di sicurezza in Libano, mentre Israele continua la sua campagna nel Paese vicino. "In Libano, ho appena ordinato all'esercito di ampliare ulteriormente la zona di sicurezza esistente", ha affermato Netanyahu in una dichiarazione video. "Questo ha lo scopo di neutralizzare definitivamente la minaccia di invasione (da parte dei militanti di Hezbollah) e di tenere il fuoco dei missili anticarro lontano dal confine". (ANSA).