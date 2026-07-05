(ANSA) - TEL AVIV, 05 LUG - ''Non credo ci sia una spaccatura tra noi. Il Presidente Trump è il leader degli Stati Uniti e fa ciò che è bene per l'America. Io sono il leader di Israele e faccio ciò che è bene per Israele. Il 99% delle volte siamo d'accordo, ma come in ogni famiglia a volte ci sono dei disaccordi, e ne parliamo apertamente''. Lo ha detto il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, in un'intervista a 'Sunday Briefing' su Fox News, di cui alcuni estratti sono stati ripresi dalla tv israeliana Channel 11. ''La vera domanda è se abbiamo obiettivi diversi riguardo all'Iran, e la risposta è no: vogliamo che l'Iran rinunci al suo programma nucleare, rimuova l'uranio arricchito e smantelli i suoi impianti nucleari. Il Presidente Trump crede che, dopo due guerre contro l'Iran, sarà in grado di esercitare pressioni nei negoziati per raggiungere questi obiettivi. Spero che ci riesca. Finché sarò premier d'Israele, l'Iran non avrà armi nucleari''. Sollecitato sulle dichiarazioni del vicepresidente Vance, che nelle scorse settimane ha esortato i membri del governo israeliano a non criticare gli Usa, ''l'unico alleato rimasto a Israele nel mondo'', Netanyahu ha affermato: ''Rispetto Jd Vance, abbiamo un ottimo rapporto, ma non significa che siamo sempre d'accordo. Donald Trump è il miglior amico che abbiamo mai avuto alla Casa Bianca. Abbiamo anche alcuni altri amici, come il 'piccolo Paese' che è l'India, con 1,8 miliardi di abitanti. Lì abbiamo un sostegno straordinario. E abbiamo molti altri Paesi che ci sostengono. Ora è di moda... in molti Paesi i media e i social media sono inondati da materiali anti-israeliani e antisemiti, ma molti leader mi chiamano e mi dicono: 'Abbiamo un problema con l'opinione pubblica, ma vogliamo dirti che ti rispettiamo e vorremmo fare accordi, capire dalla vostra esperienza militare, con l'IA, il cyber'. Le relazioni non sono come appaiono. E noi ci prendiamo cura dei nostri amici, in particolare dei cristiani: alcuni villaggi cristiani in Libano ci hanno chiesto di annetterli a Israele, perché li stiamo proteggendo da Hezbollah'', ha detto Netanyahu. (ANSA).