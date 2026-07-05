(ANSA) - TEL AVIV, 05 LUG - ''Non ci sarà ricostruzione a Gaza senza lo smantellamento e la smilitarizzazione della Striscia''. Lo ha detto il premier Benjamin Netanyahu durante la riunione di gabinetto odierna, secondo quanto riportano i media israeliani. L'affermazione sarebbe arrivata alla luce delle notizie secondo cui il 'Board of Peace' si sta mobilitando per portare avanti la ricostruzione delle aree ancora sotto il controllo dell'Idf (almeno il 60% della Striscia di Gaza) anche senza il disarmo di Hamas. Sempre nel corso della stessa riunione, i media israeliani riportano che Netanyahu avrebbe affermato sul Libano: ''Ho sentito dire dai media che il Presidente Trump ha chiesto di non intervenire contro i tunnel del terrore in Libano. Questa è una favola, una fake news: non mi ha detto nulla al riguardo, né io gliel'ho chiesto. Noi agiamo secondo le nostre valutazioni di sicurezza''. (ANSA).