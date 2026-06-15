(ANSA) - TEL AVIV, 15 GIU - "Concorrerò alle elezioni e intendo vincere". Lo ha detto Benjamin Netanyahu rispondendo alla domanda di un giornalista: "Può dire che è lei che governa Israele e non Trump, e si ricandiderà?". "I miei rappprti con Trump sono quelli di due partner di lunga data, e ogni tanto ci sono divergenze. Chi pensa che si possa non prendere in considerazione quello che dice il nostro alleato Usa, sbaglia. Ma alla mia guida, ho dimostrato di aver portato Israele alla sua posizione di forza attuale", ha aggiunto il premier. (ANSA).