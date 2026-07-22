(ANSA) - TEL AVIV, 22 LUG - ''Come primo ministro di Israele, intendo rafforzare l'unità del popolo. Pertanto, lavorerò per istituire un ampio governo nazionale, un governo stabile che possa occuparsi della nostra sicurezza e del nostro futuro''. Lo ha detto il premier Benjamin Netanyahu in un messaggio video pubblicato in occasione dell'inizio del digiuno del 9 di Av, che ricorda la distruzione dei due Templi di Gerusalemme, nel 586 a.C e nel 70 d.C. ''So che durante la campagna elettorale è difficile vederlo, ma so anche che siamo molto più uniti di quanto non sembriamo'', ha aggiunto, ritornando sul tema della volontà di portare avanti un governo di ampie intese, un appello che tuttavia non trova riscontro finora nelle opposizioni. ''Negli ultimi tre anni, insieme, abbiamo impedito la distruzione del Terzo Tempio (lo Stato d'Israele ndr). Abbiamo respinto chi voleva distruggerci e raggiunto grandi traguardi. Sebbene il lavoro non sia ancora finito, sebbene molte sfide ci attendano ancora, sono fiducioso con tutto il mio essere che possiamo farcela'', ha affermato Netanyahu. (ANSA).