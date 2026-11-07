(ANSA) - ROMA, 07 NOV - Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu ha invitato i partiti del cosiddetto blocco del cambiamento a formare un governo di unità nazionale con i partiti della sua coalizione uscente e ha lanciato gravi avvertimenti, affermando che un governo formato con i partiti arabi, da lui definiti "sostenitori del terrorismo", distruggerebbe il Paese. Lo riporta The Times of Israel. La dichiarazione giunge alla vigilia dell'annuncio, da parte del presidente israeliano Isaac Herzog, di chi sarà incaricato di formare il prossimo governo in seguito al voto della scorsa settimana; gli avversari di Netanyahu si mostrano sempre più ottimisti riguardo alla possibilità di estromettere il primo ministro rimasto più a lungo in carica nel Paese. Pur invocando l'unità, Netanyahu ha affermato che un governo di questo tipo dovrebbe includere tutti i suoi alleati della precedente coalizione, ovvero le fazioni ultranazionaliste del Sionismo Religioso e di Otzma Yehudit, i partiti ultraortodossi e il Likud. (ANSA).