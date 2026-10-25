(ANSA) - ROMA, 25 OTT - Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu ha chiesto nei giorni scorsi al presidente Trump di manifestare un sostegno pubblico più marcato alla sua campagna elettorale. Lo riporta Axios citando una fonte statunitense informata sui fatti e una fonte israeliana a conoscenza della questione. Secondo la fonte statunitense, la Casa Bianca interpreta l'insistente pressione di Netanyahu come un 'segno di disperazione' e un'indicazione del fatto che il leader israeliano ritenga di essere in svantaggio. Neta Molcho, portavoce del partito Likud di Netanyahu, ha smentito che il primo ministro abbia chiesto a Trump di sostenere la sua campagna "nei giorni scorsi o prima della sua dichiarazione di appoggio". La Casa Bianca non ha risposto a una richiesta di commento. Ma la fonte statunitense ha riferito che Netanyahu ha parlato con Trump due volte negli ultimi tre giorni, chiedendogli di rafforzare il sostegno già espresso la scorsa settimana tramite un post su Truth. Secondo la fonte, Netanyahu avrebbe persino suggerito il testo di ulteriori dichiarazioni di supporto. Una fonte israeliana informata sulle iniziative di Netanyahu ha aggiunto che il primo ministro israeliano ha proposto a Trump di tenere colloqui con giornalisti israeliani per ribadire il proprio sostegno. (ANSA).