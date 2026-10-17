(ANSA) - TEL AVIV, 17 OTT - ''Invitiamo alla cautela nel trarre conclusioni dalle notizie odierne, secondo cui alcuni diplomatici europei sarebbero stati aggrediti da israeliani a volto coperto in Giudea e Samaria. Qualsiasi atto di violenza contro i diplomatici è inaccettabile. Più grave è l'accusa, maggiore deve essere il rigore nel richiedere prove inconfutabili''. Lo scrive l'ufficio del premier, Benyamin Netanyahu, in una lunga nota in cui ''esorta l'opinione pubblica e i giornalisti responsabili a pretendere prove verificabili, a respingere voci non confermate e evitare che accuse ancora da dimostrare si trasformino in una condanna collettiva''. (ANSA).