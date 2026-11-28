(ANSA) - TEL AVIV, 28 NOV - Il premier uscente israeliano Benjamin Netanyhau in una nota pubblica si rende disponibile per la prima volta a un governo di unità nazionale sotto la guida iniziale di Gadi Eisenkot come premier, mentre lui servirebbe da premier 'alternato'. '''Il Likud, sotto la mia guida, è il partito più grande del Paese, con un ampio margine di 250.000 voti in più rispetto al partito di Eisenkot. Naturalmente, dovrei guidare un governo di unità nazionale, o almeno essere il primo nella rotazione. Ma, data la gravità delle sfide esistenziali che attendono Israele e la possibilità che si formi un governo incapace di affrontarle, la mia responsabilità di leader mi impone di mettere da parte ogni altra cosa e di accettare che Gadi Eisenkot ricopra per primo la carica di primo ministro, con me come premier alternato sin dall'inizio del nuovo mandato'', ha scritto Netanyahu. (ANSA).