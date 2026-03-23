(ANSA) - CAGLIARI, 23 MAR - Alessandra Todde resta pienamente legittimata nel suo ruolo di presidente della Regione Sardegna: la Corte d'Appello di Cagliari ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado sulla decadenza, confermando però la sanzione pecuniaria di 40mila euro. La Corte ha accolto parzialmente l'appello della presidente, dichiarando nulla la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva riqualificato la sua condotta come "omessa presentazione" del rendiconto delle spese della campagna elettorale. La Corte ha preso atto che la Consulta aveva già annullato l'ordinanza del Collegio di garanzia nella parte in cui disponeva la decadenza. (ANSA).