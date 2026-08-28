(ANSA) - GENOVA, 28 AGO - Non arrivano notizie di Marco Ratto, l'orafo rapallese disperso nella zona dell'alluvione tra Nepal e Tibet. "Non ho informazioni, nuove notizie non ne ho - dice la sindaca di Rapallo Elisabetta Ricci - Ho contattato la Farnesina, che segue i familiari passo passo. La nostra richiesta è stata quella di mandare più squadre possibile sul posto". La prima cittadina sceglie il presente per parlare del concittadino: "Parliamone al presente. Anche se più passa il tempo e più le speranze si riducono, l'auspicio è che si trovi in una zona rimasta isolata e che non possa contattare nessuno. Marco lo conoscono tutti per la sua attività, per la sua dinamicità. È una persona molto preparata che riuscirebbe a trovare un modo per mettersi al sicuro anche se guardando le immagini, quello che è successo lassù è qualcosa di incredibile. Aggrappiamoci a questa speranza". Ironia della sorte, ieri a Rapallo doveva essere una serata di festa per il Red Carpet, la cena in strada con intrattenimento musicale organizzata dai commercianti cittadini, di cui lo stesso Ratto fa parte. Tra gli organizzatori è ventilata anche l'idea di sospenderlo, ma la macchina organizzativa era già stata messa in moto. (ANSA).