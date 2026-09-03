(ANSA) - KATHMANDU, 03 SET - E' salito a 1.259 il numero delle persone che hanno perso la vita nella violenta inondazione che ha colpito il Nepal, mentre altre 5.083 persone risultano al momento disperse: lo afferma l'agenzia nepalese per la gestione delle catastrofi, citata dall'agenzia Afp. Ieri l'agenzia statale nepalese per la gestione dei disastri aveva riferito di 1.204 persone morte e 4.216 disperse. Si registra quindi un forte aumento delle persone disperse, stando a questi dati. Nel vicino Tibet, secondo i dati ufficiali, 21 persone sono morte e altre 541 risultano al momento disperse. Alcuni attivisti - riporta la France Presse - accusano il governo cinese di sottostimare il reale numero delle vittime della tragedia. (ANSA).