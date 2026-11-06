(ANSA) - ROMA, 06 NOV - Un neonato è stato ritrovato oggi all'interno di una chiesa a Roma. A dare l'allarme un parrocchiano che lo ha notato all'interno di una borsa lasciata nei pressi dell'altare. Immediatamente è stato richiesto l'intervento dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli equipaggi di Ares 118 e le forze dell'ordine. Secondo le prime valutazioni mediche, il piccolo sarebbe nato da circa 24-48 ore. Al momento dell'intervento appariva in buone condizioni generali. Dopo la prima assistenza, il neonato è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie. (ANSA).