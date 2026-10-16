(ANSA) - CECINA (LIVORNO), 16 OTT - Si è presentata col compagno al pronto soccorso con un sacchetto, un piccolo fagotto, dove dentro c'era un neonato morto che aveva appena partorito in casa: e ai medici che l'hanno presa in carico ha detto di non aver mai saputo di essere incinta e di averlo tragicamente scoperto solo al momento del parto. Teatro della vicenda l'ospedale di Cecina, in provincia di Livorno, e ora i due, entrambi trentenni, sono indagati per infanticidio. La procura di Livorno ha aperto un'inchiesta e la pm Ezia Mancusi ha disposto l'autopsia sul piccolo per stabilire le cause e anche il momento del decesso: c'è da capire se il bambino sia nato già morto oppure se sia morto poco dopo il parto. L'orario di morte serve anche a riscontrare il racconto della coppia. La vicenda risale al mattino del 15 ottobre. All'ospedale di Cecina stessi medici hanno potuto soltanto constatare il decesso del neonato. (ANSA).