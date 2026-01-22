(ANSA) - BRUXELLES, 22 GEN - Nel terzo trimestre del 2025 il deficit pubblico stagionalmente aggiustato nell'area dell'euro (a venti) si è attestato al 3,2% del Pil, in aumento rispetto al 2,8% del trimestre precedente. E' quanto emerge dagli indicatori economici mensili pubblicati oggi da Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione europea. Anche nell'Unione europea nel suo complesso il rapporto deficit/Pil è salito al 3,2% dal 2,9% del trimestre precedente. Lo rileva Eurostat Il livello maggiore di deficit tra i venti dell'Eurozona (ora a 21 con la Bulgaria) si è visto in Romania (7,3%), Polonia (5,8%) e Belgio (5,7%). Quanto al rapporto tra debito pubblico e Pil, alla fine del terzo trimestre nell'area dell'euro a venti si è attestato all'88,5%, in aumento rispetto all'88,2% registrato alla fine del secondo trimestre del 2025. Nell'Unione europea, il rapporto è anch'esso aumentato, passando dall'81,9% all'82,1%. I rapporti più elevati tra debito pubblico e Pil alla fine del terzo trimestre del 2025 sono stati registrati in Grecia (149,7%), Italia (137,8%) e Francia (117,7%). (ANSA).