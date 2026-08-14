(ANSA) - BRUXELLES, 14 AGO - Nel secondo trimestre, il Pil destagionalizzato è aumentato dello 0,4% nell'area dell'euro e dello 0,5% nell'Ue, rispetto al trimestre precedente, secondo la stima preliminare pubblicata da Eurostat, l'ufficio statistico dell'Ue. Nel primo trimestre del 2026, il Pil era rimasto stabile nell'area dell'euro ed era aumentato dello 0,1% nell'Ue. L'Italia nel secondo trimestre cresce dello 0,2%, contro lo 0,3% del primo trimestre. Dopo Austria e Romania, che vedono un Pil invariato, il dato italiano è ai minimi tra quelli dei 14 Paesi rilevati, assieme a Germania, Francia e Slovacchia. Ai massimi la crescita dell'Irlanda (+3,9%). (ANSA).