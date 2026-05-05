(ANSA) - MILANO, 05 MAG - Banco Bpm ha chiuso il primo trimestre dell'anno con un utile di 480 milioni di euro, in calo del 6,1% rispetto allo stesso periodo del 2025 e in crescita del 15% rispetto al trimestre precedente. Il risultato, si legge in una nota, "è superiore del 7% rispetto al consensus di mercato e in linea con gli obiettivi di piano". Banco Bpm "conferma la fiducia nella capacità di distribuire un dividendo per azione di 1 euro anche nel 2026", con "un dividend yield pari all'8" e sottolinea come la "traiettoria" espressa dai risultati sia "coerente con il target di utile netto 2,15 miliardi nel 2027". (ANSA).