(ANSA) - CAPACCIO, 05 NOV - Un uomo di 25 anni, marocchino, è stato ucciso con un colpo di pistola alla testa ieri sera a Capaccio Paestum, nel Salernitano. Il giovane, incensurato, è stato trovato senza vita intorno alle 22 davanti al cancello della propria abitazione, in via Barizzo, nella zona di Foce Sele. Secondo una prima ricostruzione, il delitto sarebbe avvenuto al culmine di una violenta lite con un connazionale, per motivi ancora in corso di accertamento. L'uomo sospettato di aver sparato si sarebbe poi allontanato a piedi, facendo perdere le proprie tracce. Nel corso dei rilievi, i carabinieri hanno trovato tre bossoli e una pistola. Gli investigatori stanno verificando se l'arma recuperata sia quella utilizzata per uccidere il venticinquenne o se tra i due uomini vi sia stato uno scambio di colpi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Capaccio Scalo e dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Agropoli, oltre ai soccorritori della Croce Rossa. Il magistrato di turno della Procura di Salerno ha disposto l'esame esterno della salma da parte del medico legale. Le indagini sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica dell'omicidio e individuare il responsabile. (ANSA).