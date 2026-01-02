(ANSA) - MILANO, 02 GEN - L'indice S&P Global Pmi della manifattura del Regno Unito è salito a 50,6 punti a dicembre, da 50,2 punti in novembre. Il dato è però inferiore alla stima preliminare di 51,2 punti ma si attesta al livello più alto degli ultimi 15 mesi. La ripresa del settore manifatturiero britannico prosegue alla fine del 2025 con un leggero aumento della produzione e dei nuovi ordini. In particolare la produzione è aumentata per il terzo mese consecutivo e i nuovi ordini sono aumentati per la prima volta dal settembre 2024. (ANSA).