(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 03 NOV - Aperta nel municipio di Orvieto la camera ardente che accoglie il feretro del sergente dell'aviazione dell'esercito Claudio Marchesi morto nell'incidente dell'elicottero precipitato in Bosnia Erzegovina, durante le operazioni addestrative nell'ambito dell'operazione Eufor Althea. Nella città umbra, della quale è originario il militare, sono stati proclamati due giorni di lutto cittadino. Il padre del sergente ha ringraziato tutti coloro che si sono stretti intorno alla famiglia. "Era bello, aveva il sole in tasca" ha detto del figlio. Intorno alla bara si sono schierati i colleghi e amici dell'aviazione dell'esercito. "Ho scoperto che aveva una seconda famiglia" ha detto ancora il padre. Ad accogliere il feretro le sindache di Orvieto Roberta Tardani e di Montefiascone Giulia De Santis (Marchesi si era infatti trasferito nella città laziale da qualche tempo). Mercoledì 4 novembre, alle 15 nel Duomo di Orvieto, si celebreranno le esequie del militare. (ANSA).