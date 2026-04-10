(ANSA) - ROMA, 10 APR - Il governo punta a rendere strutturale il bonus per le assuzioni dei giovani under35. La misura, secondo quanto si apprende, potrebbe essere inserita nel prossimo decreto lavoro annunciato per il primo maggio. Il bonus era stato rinnovato nel Milleproroghe ma solo per 4 mesi ed è dunque in scadenza a fine aprile. Nello stesso dl di inizio anno, le agevolazioni per il lavoro delle donne erano invece state prorogate fino al 31 dicembre di quest'anno, ma quello di un maggior coinvolgimento femminile, viene spiegato, resta una priorità. (ANSA).